Ещё
Центробанк допускает рост резервов РФ до 500 млрд долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Центробанк допускает рост резервов РФ до 500 млрд долларов 

Банки.ру 41 минуту назад
Международные резервы России могут достичь 500 млрд долларов без интервенций со стороны Центробанка и без специальных дополнительных покупок. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Золотовалютные резервы и так пополняются в силу действия бюджетного правила. По нашим расчетам, мы без специальных дополнительных покупок, интервенций со стороны Центробанка, можем выйти на уровень 500 миллиардов долларов, который мы оценивали как ориентир», — рассказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Набиуллина подчеркнула, что не видит необходимости в каких-то дополнительных покупках.
Банки.ру: последние новости
Рубль укрепляется к доллару и слабеет к евро на открытии торгов ФАС разрешила «Онэксиму» купить «Международный Финансовый Клуб» Акционер «Опоры» передумал покупать СК «Югория»?
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ445
Новый советник Трампа готов развязать большую войну184
Все супероружие РФ показали в одном видео113
Минфин готовится пойти на риск100
Глава Волоколамского района отправлен в отставку50
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение