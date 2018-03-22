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ФАС одобрила заявку Совкомбанка на покупку 54,67% акций Росевробанка
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ФАС одобрила заявку Совкомбанка на покупку 54,67% акций Росевробанка 

Rambler News Service 1 час назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила заявку Совкомбанка на покупку 54,67% акций Росевробанка, следует из базы решений ведомства. Сейчас Совкомбанку принадлежит 45,34% Росевробанка.
«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о приобретении ПАО «Совкомбанк» 54,67% голосующих акций АКБ «Росевробанк»… и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении ФАС.
В случае реализации права покупки 54,67% кредитной организации Совкомбанк станет единственным владельцем Росевробанка.
22 марта международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о том, что Совкомбанк консолидирует 92% акций Росевробанка. Представитель Росевробанка подтвердил RNS информацию в релизе Fitch о намерении Совкомбанка консолидировать более 90% акций.
«Рейтинговое действие последовало за сообщением от 13 марта о том, что Совкомбанк приобретет существенную долю в Росевробанке, став мажоритарным акционером с долей 92%. Оставшиеся 8% достанутся Илье Бродскому, главе Росевробанка. Сделка подлежит рассмотрению регулятора», — говорилось в сообщении Fitch.
На фоне сообщений о слиянии банков Fitch улучшило прогнозы по рейтингам Совкомбанка и Росевробанка со «стабильного» до «позитивного». Рейтинг дефолта эмитента сохранен для обоих банков на прежнем уровне «BB-».
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