ФАС одобрила заявку Совкомбанка на покупку 54,67% акций Росевробанка

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о приобретении ПАО «Совкомбанк» 54,67% голосующих акций АКБ «Росевробанк»… и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении ФАС.

В случае реализации права покупки 54,67% кредитной организации Совкомбанк станет единственным владельцем Росевробанка.

22 марта международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о том, что Совкомбанк консолидирует 92% акций Росевробанка. Представитель Росевробанка подтвердил RNS информацию в релизе Fitch о намерении Совкомбанка консолидировать более 90% акций.

«Рейтинговое действие последовало за сообщением от 13 марта о том, что Совкомбанк приобретет существенную долю в Росевробанке, став мажоритарным акционером с долей 92%. Оставшиеся 8% достанутся Илье Бродскому , главе Росевробанка. Сделка подлежит рассмотрению регулятора», — говорилось в сообщении Fitch.

На фоне сообщений о слиянии банков Fitch улучшило прогнозы по рейтингам Совкомбанка и Росевробанка со «стабильного» до «позитивного». Рейтинг дефолта эмитента сохранен для обоих банков на прежнем уровне «BB-».