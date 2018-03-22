Капитализация российских инвестиционных фондов увеличилась впервые с 2013 года

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Суммарная капитализация российских венчурных фондов, а также фондов, вкладывающих в проекты на поздних стадиях, впервые с 2013 года увеличилась и составила $21,2 млрд по итогам 2017 года. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ).

Годом ранее суммарная капитализация достигала $19,9 млрд Однако результат 2017 года не смог сравниться с капитализацией 2013 года. Тогда показатель достиг $26,3 млрд По итогам 2017 года почти на 200 венчурных фондов пришлось $4,07 млрд против $3,78 млрд годом ранее.

В прошлом году в венчурные фонды с государственным участием инвестировали $38 млн (против $27 млн годом ранее), а доля таких фондов в общей капитализации сократилась до 22% с 24%. Кроме того, начала меняться структура инвестиций: в ИТ-проекты направили 58% всех венчурных фондов (в 2016 году этот показатель достигал 77%). А доля проектов в сфере промышленных технологий увеличилась с 8% до 22%.

Однако объем инвестиций частных венчурных фондов за 2017 год сократились со $101 млн до $87 млн Капитал частных венчурных фондов увеличился с $2,9 млрд до $3,2 млрд, а их количество — до 140 со 124. При этом 73% частных фондов инвестируют только в ИТ, а 8% ориентированы на реальный сектор.

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