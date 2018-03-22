Чистая прибыль Deutsche Bahn в 2017 г. увеличилась на 7%, до 765 млн евро

Скорректированная выручка компании выросла за год на 5,2%, до 42,7 млрд евро, скорректированный показатель EBIT — на 10,6%, до 2,15 млрд евро.

Наибольший рост выручки показало логистическое подразделение группы DB Schenker — плюс 8,6%, до 16,4 млрд евро. При этом выручка грузового перевозчика DB Cargo снизилась в отчетный период на 0,7%, до 4,5 млрд евро.

Объем пассажирских перевозок на железнодорожных и автобусных маршрутах Deutsche Bahn в Европе вырос за прошедший год на 5,3%, до 4,65 млрд человек. Объем пассажиров, перевезенных по железным дорогам, вырос на 8,4%, до 2,56 млрд человек, из них в Германии перевезено 2 млрд человек (+2,7%).

Совокупный пассажирооборот (за исключением DB Arriva) составил 96 млрд пассажиро-километров (+4,6%). Из них 41,9 млрд пассажиро-километров пришлось на региональные операции (+2,6%), 40,5 млрд пассажиро-километров — на междугородние (+2,6%). DB Regional в прошлом году выиграла 74% новых контрактов на региональные пассажирские перевозки в Германии.

Грузовой оператор группы DB Cargo снизил грузооборот на 2,3%, до 92,6 млрд тонн, объем перевозок — на 2,3%, до 271 млн тонн.

Логистический оператор DB Schenker сообщил о росте во всех сегментах бизнеса. Объем наземных перевозок в Европе вырос на 0,8%, до 100,4 млн отправок, в сегменте авиафрахта объемы выросли на 10,3%, до 1,3 млн тонн, морского фрахта — на 8,1%, до 2,16 млн TEU. Выручка от контрактной логистики увеличилась на 4,8%.

Капитальные затраты DB Group выросли за год на 10%, до 10,4 млрд евро. Чистый финансовый долг по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 18,6 млрд евро, что на 1 млрд евро больше, чем в конце 2016 года. Увеличение задолженности было обусловлено увеличением расходов, в том числе в связи с приобретением новых поездов ICE 4. Инвестиции в подвижной состав, запланированные на будущее, включают покупку до 100 новых мультисистемных локомотивов и около 4 тыс. грузовых вагонов в период до 2022 году.