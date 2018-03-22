М. Видео покупает «Эльдорадо»

Российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники М. Видео объявила о грядущей покупке 100% своего конкурента — «Эльдорадо». Интересно, что на данный момент обе компании контролируются группой «Сафмар» Михаила Гуцериева

Как отмечается в сообщении для инвесторов, сумма сделки составит до 45,5 млрд рублей, не включая кредитные обязательства «Эльдорадо». Для покупки М. Видео привлечёт кредит в размере порядка 40 млрд рублей и использует собственные свободные средства. Кредитный портфель объединенной компании после завершения сделки ожидается на уровне 47 млрд рублей.

Условия сделки должны быть одобрены акционерами М. Видео на голосовании, которое пройдёт 13 апреля 2018 года. Завершить сделку планируется во втором квартале 2018 года.

Если сделка будет одобрена, то «Эльдорадо» присоединится к М. Видео После реорганизации будет создано одно юридическое лицо к первому кварталу 2019 года.