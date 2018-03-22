Силуанов: «Алроса» сохранит планку по дивидендным выплатам в размере 50% от прибыли

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев отмечал, что «Алроса» сохранит дивидендную политику, направляя на выплату акционеров не более 50% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Дивидендная политика «Алросы» предусматривает выплату акционерам не менее 35% чистой прибыли по МСФО. С 2016 года компания начала платить дивиденды из расчета 50% чистой прибыли в соответствии с директивой правительства.

Чистая прибыль акционеров «Алросы» по МСФО снизилась в 2017 году в 1,7 раза, до 77,1 млрд рублей на фоне укрепления рубля и снижения средней цены ювелирных алмазов.