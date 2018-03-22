ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 18 ЛЕТ… ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫМ НЕ ЧИТАТЬ

ПУТИН В ЧИСЛАХ

С 2005 года закрыто более 35 000 крупных и средних заводов. Вдумайтесь в это число: каждый день включая выходные на протяжении 12 лет страна лишалась 8 заводов!

За 20 лет Россия лишилась 38000 крупных коллективных агрохозяйств.5 с фигом колхозов в день! 39% оставшихся убыточны.

За 20 лет Россия потеряла более 23000 городов и деревень. Причем деревень около 20 тысяч. 3 с лишним населенных пункта в день вымирает!

Закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек, 22000 детсадов, 14000 школ.

Из работавших в 2000м году 10 700 больниц в 2015 году осталось 4 400, от 21 300 поликлиник 2000 года в 2015 осталось 16 500.

Россия вышла в мировые «лидеры» по количеству бедных и нищих граждан. Сегодня по уровню жизни наша страна откатилась на 91-е место в мире. Официально 16% населения страны имеют доход ниже прожиточного минимума.

Сегодня более 50% продуктов животноводства и 90% овощей производится в личных подворьях. На смену машинам пришел ручной труд. По производительности труда страна в 8 раз отстаёт от уровня ЕС

5 миллионов сельскиз жителей не имеют работы, но безработными не считаются ибо имеют приусадебное хозяйство.

По размеру ВВП на душу населения МВФ поместил Россию ниже Малазии, а ВБ ниже Багам на 45 и 55 место,

Глобальный индекс конкуренции поместил Россию на 67-е место.

Индекс человеческого развития ООН — на 66-е место.

В РФ не менее 4 миллионов бездомных, что составляет почти 3% населения РФ.

10% наиболее низкооплачиваемых сотрудников получают в среднем 7 527 рублей в месяц, а 10% самых высокооплачиваемых 108 996. То есть в 14.5 раза больше. По итогам первого полугодия 2016 на долю 10 процентов наиболее обеспеченных людей пришлось 29,4% общего объема доходов, на долю 10% наименее обеспеченных россиян — 2,1 процента.

Вывод капитала из России колоссален. Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников : в год утечка капитала составляет $ 15-20 млрд, а в отдельные годы достигала $ 30-50 млрд Счетная палата оценила вывз капитала за 2013—2015 гг. за счет фиктивных экспортно-импортных операций в 1,2 трлн руб. А по оценкам Boston Consulting Group, почти треть от $ 2 трлн частных денег россиян находилась в 2013—2014 гг. в офшорах. В докладе Национального бюро экономических исследований США под названием «От советов к олигархам: неравенство и собственность в России, 1905–2016» отмечается, что граждане Росийской Федерации вывели в офшорные банки примерно 75% национального дохода. При этом объем резервов составляет всего 25% от валового национального дохода.

За первую половину 2017 года в РФ ввезено продовольствия и сельхозсырья на $13,7 млрд, сообщили в Минсельхозе со ссылкой на данные ФТС. Это на 15,5% больше, чем в том же периоде прошлого года — тогда было поставлено продукции на $11,8 млрд

Положительную динамику продемонстрировал импорт мяса (1,6%), мяса птицы (15%), рыбы (15,8), цитрусовых (6,2%), сухого молока (9,2%). Увеличились также поставки кофе и чая из-за рубежа — на 8,5% и 6,9% соответственно. Самый существенный рост показал ввоз подсолнечного масла (в 6,4 раза), напитков (32,2%).

Если в 1999–2000 годах в мировом списке миллиардеров журнала Forbes вообще не было ни одного россиянина, то в 2010 году, по версии журнала «Финанс», в России уже 62 человека с состоянием свыше $1 млрд В лидерах — щедро одаренный за «Сибнефть» Роман Абрамович (4-е место с $11,2 млрд) и Олег Дерипаска (5-е с $10,7 млрд), на помощь которому Путин выделил огромные средства в ходе кризиса. В списке миллиардеров — близкие друзья Путина: Тимченко, братья Ротенберги , Ковальчук. Всего сейчас в России 132000 долларовых миллионеров. Если коэффициент дифференциации доходов (соотношение между средними уровнями доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных) в 2000м стабилизировался на уровне 13–14 раз, то сегодня он превышает 17 раз!

За 16 лет не сдано в эксплуатацию ни одного километра современного железнодорожного полотна, приспособленного для скоростного движения. Дорог в 2014–2015 годах строилось по 1,2 тыс. км в год — в 4 раза меньше, чем в 2000-м. Автомобильная трасса между Москвой Санкт-Петербургом все так же строится, как и в конце 1990-х. По данным самого «Газпрома», уровень газификации российских населенных пунктов за год вырос на 0,1%, до 65,4%. С такими темпами задача полной газификации будет выполнена в начале XXII столетия.

Ежегодно от алкоголизма в РФ умирает 1,5 миллиона человек ( ВОЗ ). В РФ 8 млн человек употребляют наркотики, из них 4 миллиона находятся в жёсткой зависимости. РФ заняла первое место среди подростковых самоубийств, смертность среди подростков в РФ в три раза выше, чем в европейских странах (директор Научного центра здоровья детей РАМН, глава исполкома Союза педиатров России Александр Баранов ). РФ заняла четвертое место в мире по общему числу самоубийств (ВОЗ).

За 2014 год в регионах Северо-Кавказского федерального округа произошло не менее 26 диверсионно-террористических актов и не менее 137 боестолкновений и перестрелок с участниками вооружённого подполья. За это время жертвами конфликта стали 434 человек, в том числе 290 погибло и 144 получили ранения (Статистика Кавказского узла).

Где деньги, Зин? За роследний месяц Россия увеличила вложеня в гособлигации США на 1.1 миллиард американских рублей!

450 млд долларов — выдан кредит Белоруссии (Правительство РФ).

6,7 млн долл. — выделено на улучшение благосостояния крестьян Таджикистана (Официальное сообщение МИДа РФ).

12 млрд рублей — инвестиции в развитие Абзхази (Путин).

6,5 млрд рублей — финансовая помощь РФ Южной Осетии за 2015 год; напомним, что финансовая помощь от РФ — основная доходная статья бюджета Южной Осетии (министр финансов Аза Хабалова).

50 тыс. тонн пшеницы в дар Северной Корее (Заместитель министра заготовок и продовольствия КНДР Ким Чжи Сок).

30 млрд $ в год обходится РФ экономический союз с Казахстаном (замминистр финансов Сергей Шаталова).

142 млрд рублей — подготовка к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году (приложение к федеральному закону о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов).

В 2013 году РФ выделила около $610 млн на так называемые программы содействия международному развитию (подсчёты экспертов Kommersant.ru ).

140 млрд $ составляют потери РФ из-за санкций и снижения цены на нефть (министр финансов, данные ноябрь 2014).

376,5 млрд рублей — предположительная стоимость моста через Керченский пролив, который должен соединить Крым и Кубань ( «Автодор» ).

138,6 млрд рублей — дотации бюджетам регионов Северо-Кавказского федерального округа увеличились на 14%, в 2013 год (Минрегион).

13 миллиардов евро были украдены при проведении Сочинской Олимпиады, то есть треть денег потраченных на Олимпиаду (Член Международного олимпийского комитета (МОК) Жан-Франко Каспер).

7 млрд долларов ушло на поддержание олимпийских объектов в Сочи Bloomberg ).

4,7 млрд рублей, докапитализация РЖД за счёт увеличения уставного капитала (Дмитрий Медведев). Это не деньги на развитие, это деньги «в стол», которые будут там лежать, на случай, если у кредиторов и инвесторов РЖД появятся у ним претензии).

625 млрд руб. — кредит для погашения части долгов Роснефти (скан документов Центробанка), его выдача привела к стремительному и рекордному падению рубля по отношению к евро и доллару и чуть не поставило экономику на грань коллапса. С 12 по 19 декабря ЦБ потратил на поддержку рубля $15,7 млрд

100 миллиардов $ — цена строительства газопровода «Сила Сибири» ( Газпром ), а сам газопровод будет строится в кредит, при нынешних ценах на нефть проект оказывается более чем убыточным. При этом «Газпром» освободили на 15 лет от уплаты налогов с добычи газа для Китая по газопроводу «Сила Сибири» (новость на портале правовой информации).

700 млн руб потратить ФСБ на покупку квартир для сотрудников (Госзакупки).

380 млн рублей на закупку автобусов и внедорожников для ФСБ ( РИА-Новости ).

31 миллион рублей заплатят за систему выявления неугодных блогеров и СМИ (сайт Госзакупок).

25 миллионов рублей на разработку системы, автоматически выявляющей запрещённые материалы (включённые в перечень экстремистских материалов) в интернете ( Роскомнадзор ).

33 миллиона рублей — месячный бюджет только одного из множества агентств, занимающихся проправительственной агитацией в социальных сетях (Анонимный Интернационал).

20 миллион рублей — официальные гранты молодёжным прокремлёвским организациям «Ночные Волки», «Стоп-Хам», «Хрюши против» ( РБК Daily ).

Бренд Новой Москвы обойдется в 17 миллионов рублей, ранее на разработку эскиза логотипа Москвы было потрачено 7,5 миллионов (НИиПИ Генплана города Москвы).

226 миллионов рублей — разработка инвестиционного сайта города Москвы (руководитель департамента информационных технологий правительства Москвы ).

Кремль потратит 45 млн руб. на новогодние приёмы (сайт Госзакупок).

10 миллионов рублей на матчи с участием команд разных национальностей, чтобы повысить уровень толерантности в Москве (Департамент межрегионального сотрудничества Москвы).

500 000 рублей на положительные комментарии об отдыхе в Крыму (сайт Госзакупок).

22 миллиарда рублей планирует потратить Смольный на программу «достижения позитивного настроя граждан, проживающих в Санкт-Петербурге», для сравнения — на расселение коммуналок в 2014 г. заложено 2,5 млрд руб., на бесплатные лекарства для льготников — 1,6 млрд руб. (Комитет по молодежной политике Смольного).

2,8 триллионов рублей планируется потратить на повышение престижа полиции в глазах граждан (Проект постановления правительства РФ).

Сбербанк выплатит почти миллиард рублей премий своему руководству (отчет банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)).

1,24 миллиарда рублей составят выплаты членам правления ВТБ , за первое полугодие они выросли в 7 раз (данные квартального отчета банка).

ГосДума решила подарить банкам триллион рублей ( Интерфакс ).

Зарплата федеральных чиновников РФ за год увеличилась на треть ( Росстат ).

7 млрд рублей — депутаты Государственной Думы вдвое увеличили финансирование своих партий (Председатель комитета Думы по регламенту Сергей Попов ).

Богатейшей семьёй российских предпринимателей стали друзья братья Аркадий и Борис Ротенберги, их совместный бизнес оценивается в $5,55 млрд На втором месте с $4,85 млрд большая семья Гуцериевых: братья Михаил, Саит-Салам и Хамзат и их племянник Микаил Шишханов . Братья Алексей Дмитрий Ананьевы на третьем месте, их совместное состояние — $4,6 млрд Совокупное состояние 10 богатейших семей России составляет $26,3 млрд (forbes)

15 декабря 2017 года Росстат сообщил, что в ноябре 2017 суммарный выпуск продукции предприятий рухнул на 3,6%, сообщил в пятницу Росстат. Зафиксированный результат стал сюрпризом для экспертов, которые ожидали, что производство после нулевого показателя в октябре вернется к росту — на 0,4%, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, и на 0,3%, согласно опросу «Интерфакса». Ноябрьский обвал стал рекордным за все время кризиса: ни разу с момента падения цен на нефть фабрики и заводы не сокращали производство настолько резко. Более того, темпы падения выпуска оказались максимальными с октября 2009 года, когда российская экономика пережила пик негативных последствия мирового финансового кризиса. Спад идет фронтально: в плюсе не оказался ни один из четырех промышленных секторов, которые отслеживает Росстат.

Минэкономразвития , напомним, ждет роста ВВП на 2,2% в этом году и 2,4% в следующем. Месяц назад глава МЭР Максим Орешкин говорил, что стагнация временная и связана с расчисткой банковского сектора и ограничением нефтедобычи.

На деле, похоже, эффект низкой базы прошлого года уже «съели», а расчет на активный спрос так и не оправдался, говорит аналитик «Альпари» Анна Бодрова : рост угасает, потому что опираться только на трубу с сырьем неэффективно.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 1% на фоне сделки со странами ОПЕК , которая связала руки нефтяникам, и падения спроса на газ в Европе, из-за которого был вынужден сократить добычу «Газпром».

Доходы населения продолжают сокращаться в реальном выражении (на 1,3% с начала года), с ними — сжимается и платежеспособный спрос. Его отсутствие называют главным препятствием 51% промпредприятий, показал опрос ВШЭ . И лишь 16% топ-менеджеров видят, что потребность в их продукции на внутреннем рынке растет.

Препятствий для развития слишком много, они замыкаются в порочный круг и неустранимы в одночасье: из-за дыры в бюджете государство сокращает капвложения и расходы на зарплаты; доходы населения сжимаются в реальном выражении, выжигая платежеспособный спрос; не получая финансовых ресурсов, предприятия не могут вкладываться в модернизацию, в то время как износ основных фондов превысил 50%, перечисляет директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович

Алексей Ведев. Темпы роста ВВП с 2,5% во втором квартале упали до 1,8% в третьем; в оставшиеся месяцы года они не превысят 1%, а в следующем году замедлятся до нуля, прогнозирует директор Центра структурных исследований РАНХиГС

Рост первой половины года был «чисто коррекционным» отскоком после провала 2015−16 гг, уже в следующем году все факторы этого роста исчезнут, добавляет Ведев.

По данным Росстата:

32 000 000 — пенсионеры — они своё отработали;

1 100 000 — армия;

2 160 000 — сотрудники ФСО ФСБ и спецподразделений;

МВД, УФСИН и Прокуратуры; 2 541 000 — сотрудники МЧС

1 321 000 — чиновники лицензирующих и контролирующих организаций;

1 252 000 — прочие чиновники;

1 727 000 — клерки социальных и страховых фондов;

1 827 000 — депутаты и их аппарат;

1 843 000 — нотариат и адвокатура;

1 098 000 — бойцы ЧОПов;

8 420 000 — зарегистрированных безработных.

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54 000 000 Ну, и еще 29 500 000 детей. Не считая безработных условно со своим ЛПХ. Из оставшихся 63 миллионов большая часть журналисты, писатели, актеры, режиссеры, художники, юристы, мерчанджайзеры, менеджеры и прочий офисный планктон. Производительно работают примерно 20 миллионов. Или того меньше.

Вишенка для Капитана: За 16 лет прирост мощности российских морских портов включая суперпорт Усть-Луга оказался вдвое меньше, чем прирост перевалки в одном только порту Шанхая . Проводки транзитных грузов по Северному морскому пути в 2014 году были ниже, чем в 1999-м (130 тыс. против 460 тыс. т).

P. S. Для не согласных с вышеизложенным:

Росстат зафиксировал рекордный за 8 лет обвал промышленности.