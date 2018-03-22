Газпромбанк и «Роснефть» готовы к отключению от SWIFT

«Система СПФС Банка России может являться для корпорации — участника СПФС каналом обмена финансовыми сообщениями с любым другим участником системы, будь то банк или корпорация. Этот канал может рассматриваться как канал электронного обмена с банками для управления денежными средствами, альтернативный SWIFT на территории РФ», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в декабре 2017-го Газпромбанк по поручению клиента — — «Роснефти» — выполнил первую продуктивную трансакцию с использованием СПФС в рамках дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Это первый подобный прецедент на рынке услуг ДБО для корпораций. Обмен электронными документами осуществлялся с использованием финансовых сообщений стандарта ISO20022, заключили в Газпромбанке.

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