СМП банк стал единственным участником отбора по размещению бюджетных средств региона на депозитах

По данным официального сайта, АО «СМП Банк» — крупный универсальный коммерческий частный банк, работает на российском рынке с 2001 года и входит в число 30 крупнейших российских банков по размеру активов. Основные акционеры — российские бизнесмены Аркадий Борис Ротенберги . Банк присутствует в 19 регионах, в которых открыто в общей сложности более 75 офисов. СМП банк входит в пятерку лидеров по объемам кредитования субъектов РФ и муниципальных образований. Среди корпоративных клиентов АО «СМП Банк» — крупнейшие государственные и частные предприятия страны.

В 2014 г. банк выигрывал аукционы по предоставлению мэрии Самары четырех кредитных линий, направленных на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.

Напомним, отбор заявок проводит Главное управление организации торгов региона. По его условиям, кредитным организациям предлагается 66 лотов на общую сумму 72,6 млрд руб. со сроками размещения — 1-2 недели, 1-2 месяца, 3-6 месяцев.

В частности, шесть — по 100 млн руб., столько же по 300 млн руб., 500 млн руб., 700 млн руб., 900 млн руб., 1,1 млрд руб., 1,3 млрд руб., 1,5 млрд руб., 1,7 млрд руб., 1,9 млрд руб. и 2,1 млрд рублей. По каждому лоту определяется организация, которая может предложить наибольшую процентную ставку с учетом показателя Mosprime Rate на день открытия вклада.

Среди требований к участникам отбора было не только наличие у кредитной организации генеральной (универсальной) лицензии Центрального банка России на осуществление банковских операций, но и собственных средств (капитала) в размере не менее 250 млрд руб. согласно имеющейся в Центробанке отчетности.

Победителя официально обнародуют не позднее 29 марта. По условиям отбора, если подана хотя бы одна заявка кредитной организации и принято решение о ее допуске к участию, а также — оценке и сопоставлению заявок, организация признается победителем. Если предложение АО «СМП банк» пройдет этап допуска к оценке, то вероятнее всего с ним и будет заключено генеральное соглашение. Срок действия документа — не более года. Предусматривается, что в этот период в банке вклады могут открывать неоднократно.

Точная сумма размещения средств не определена и как уточняется в документации: оно будет проводиться при наличии «фактической возможности областного бюджета в пределах объемов средств и сроков размещения, установленных соответствующими лотами».