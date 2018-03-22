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Чистая прибыль «М. Видео» в 2017 году выросла на 25% — до 7 млрд рублей
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Чистая прибыль «М. Видео» в 2017 году выросла на 25% — до 7 млрд рублей 

Rambler News Service 41 минуту назад
Чистая прибыль ритейлера бытовой техники и электроники «М. Видео» в 2017 году выросла по сравнению с 2016 годом на 25% и составила 6,95 млрд рублей, сообщила компания.
Выручка компании в 2017 году выросла по сравнению с 2016 годом на 8,2% — до 198 млрд рублей (без НДС).
В сообщении компании отмечается, что на долю онлайн-покупок пришлось 15,7% выручки.
В 2017 году сеть «М. Видео» была увеличена на 26 магазинов.
«М. Видео» — крупный российский ритейлер бытовой техники и электроники, в 2017 году компания вошла в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. По состоянию на 31 декабря 2017 года компания управляла 424 магазинами.
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