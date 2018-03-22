«М. Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей

«22 марта ПАО "М. Видео" объявляет о созыве Внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), которое должно одобрить условия покупки дочерней компанией ООО "М. Видео Менеджмент" 100% ООО "Эльдорадо". Сумма сделки составит до 45,5 млрд рублей, не включая кредитные обязательства ООО "Эльдорадо"», — говорится в сообщении «М. Видео». Ритейлер бытовой техники и электроники «М. Видео» покупает торговую сеть «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба « М. Видео ». Ожидается, что выручка объединенной компании к 2022 году составит около 450 млрд рублей. Обе компании контролирует группа «Сафмар» Михаила Гуцериева

Собрание акционеров назначено на 13 апреля 2018 года, в случае одобрения сделки акционерами, «все формальности» по ней планируется завершить во 2 квартале 2018 года.

«По поводу банка, к сожалению, мы не готовы раскрыть эту информацию», — сказала она. Отмечается, что для сделки «М. Видео Менеджмент» привлечет кредит в размере 40 млрд рублей и использует собственные свободные средства. «Кредитный портфель объединенной компании после завершения сделки ожидается на уровне 47 млрд рублей», — сказано в сообщении. Представитель компании не раскрыла информацию о банках, у которых «М. Видео» планирует привлечь кредит для покупки «Эльдорадо».

«Менеджмент делает ставку на значительное повышение операционной эффективности за счет объединения коммерческих и некоммерческих закупок и совместного управления складскими запасами, упрощения системы корпоративного управления, оптимизации ИТ-инфраструктуры, сокращения операционных затрат», — говорится в сообщении. По оценке «М. Видео», синергетический эффект от объединения составит 18 млрд рублей на EBITDA в 2018-2020 годах «при одновременном удвоении показателя EBITDA и чистой прибыли в перспективе пяти лет». Совместная выручка компании к 2022 году составит порядка 450 млрд рублей, показатель EBITDA margin должен увеличиться до 6%. При этом выручка «М. Видео» в 2017 году составила 198 млрд рублей (без НДС), оборот «Эльдорадо» в 2016 году — 130 млрд рублей (с НДС; данные за 2017 год сеть не раскрывала).

Оба бренда — «М. Видео» и «Эльдорадо» — будут сохранены. Компании планируют провести реорганизацию и создание единого юрлица к 1 кварталу 2019 года. Управлять новой объединенной компанией будет основатель и президент «М. Видео» Александр Тынкован , операционный бизнес возглавит нынешний CEO «М. Видео» Энрике Фернандес

Акционеры «М. Видео», не согласные со сделкой, смогут предъявить бумаги к выкупу, сообщает также компания. Цена выкупа определена советом директоров в размере 401 рубля на 1 обыкновенную акцию (на закрытие торгов 21 марта одна бумага стоила 405,9 рублей на Московской бирже ).

RNS в октябре 2017 года со ссылкой на источник сообщало о возможной покупке компанией «М. Видео» сети «Эльдорадо».

Группа «Сафмар» выкупила 100% «Эльдорадо» в декабре 2016 года у PPF Group и EMMA Capital, по оценкам экспертов, сумма сделки составила около $500 млн Через несколько месяцев — 28 апреля 2017 года — «Сафмар» закрыла сделку по покупке 57,68% сети по продаже бытовой техники и электроники «М. Видео». За контроль над «М. Видео» «Сафмар» заплатила около $725 млн основателям компании, том числе главе «М. Видео» Александру Тынковану. До покупки этих сетей «Сафмару» уже принадлежал ритейлер «Техносила».

«Сафмар» планировал создать объединенную компанию «Сафмар ритейл», в которую должны были войти все три торговые сети — «М. Видео», «Эльдорадо» и «Техносила». Позже «Сафмар» объявил об отказе от бренда «Техносила». В октябре 2017 года источник RNS, близкий к «М.видео» отмечал, что возможен отказ от изначального плана по созданию объединенной компании «Сафмар ритейл».

«Какие-то вещи координируются, но большой проект планируется запустить со следующего года. Возможен отказ от изначального плана по созданию компании "Сафмар ритейл". Рассматривается вариант, при котором объединение активов будет происходить на базе ПАО "М. Видео", то есть ПАО "М. Видео" купит компанию "Эльдорадо". Этот вариант выглядит наиболее логичным», — сказал тогда источник RNS.