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Экспорт продукции российского машиностроения растет с начала 2018 года
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Экспорт продукции российского машиностроения растет с начала 2018 года 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
За период с начала 2018 года экспорт российской продукции отрасли сельхозмашиностроения вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 809,8 млн рублей.
Стоит отметить, что этот показатель увеличивается на протяжении последних нескольких лет. Так, в 2017 году он составил 7,9 млрд руб., что на 16% больше, чем в 2016 году и на 36% больше, чем в 2015 году. Таким образом, динамика роста сохраняется и в 2018 году.
В частности, экспорт сельскохозяйственных тракторов за три месяца 2018 года увеличился на 45,5% и составил 370,1 млн рублей, экспорт посевной техники увеличился на 41,3% и составил 38,5 млн рублей.
Одной из главных причин роста объемов поставок российской сельскохозяйственной техники и оборудования за рубеж является улучшение качества отечественных агромашин и выпуск новых линеек техники. Только за 2017 год в серийное производство было поставлено более 150 новых моделей техники.
Кроме того, наращивание объемов экспорта напрямую связано с оказанием государственной финансовой и нефинансовой поддержки производителям. Сохранение действующих и внедрение новых мер поддержки: субсидирование части затрат на транспортировку продукции, на сертификацию продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов, субсидирование части затрат, связанных с участием в конгрессно-выставочных мероприятиях по продвижению продукции на внешние рынки и другие меры, — все это предоставило предприятиям отрасли возможность не только расширять свое присутствие в странах СНГ и Восточной Европы, но и осваивать новые рынки сбыта стран Южной Америки, Африки и Ближнего Востока.
Для продвижения российской продукции на зарубежные рынки Минпромторгом России совместно с Российским экспортным центром и Ассоциацией Росспецмаш организуют участие российских сельхозтоваропроизводителей в крупнейших международных выставках, форумах и конгрессах.
Основные принципы и подходы к реализации мер государственного стимулирования экспорта российской продукции сельскохозяйственного машиностроения, а также необходимые направления, объемы и тенденции поддержки национального экспорта на среднесрочную перспективу определены Стратегией развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года, разработанной Минпромторгом России в 2017 году.
Согласно оптимистичному сценарию Стратегии к 2025 году объем экспорта продукции российских сельхозмашиностроителей достигнет 30,2 млрд рублей, география экспорта охватит более 60 стран, а количество предприятий с возможностью реализации своих экспортных интересов увеличится до 70.
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