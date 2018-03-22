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«Газпром» обжаловал решение арбитража Стокгольма
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«Газпром» обжаловал решение арбитража Стокгольма 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». "Газпром" направил в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене окончательного решения арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогазом Украины» на поставку газа. «Газпром» указал на злоупотребления судей и процессуальные ошибки.
"21 марта 2018 г. «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставке", — отмечается в сообщении «Газпрома». "Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно — по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок", — заявили в «Газпроме». Как сообщали «Вести. Экономика», в конце февраля 2018 г. Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинского "Нафтогаза" к российскому «Газпрому» по спору по поводу транзита газа с суммой встречных исков на $4,673 млрдСуд вынес решение, согласно которому российская компания должна выплатить украинской стороне $2,56 млрд"Из заявлявшихся «Нафтогазом» денежных требований в размере $17 млрд арбитры удовлетворили требования на сумму $4,673 млрд в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд", — отметили в «Газпроме». Российская компания выразила несогласие с решением арбитража Стокгольма. «Ранее эти же арбитры согласились с аргументами „Нафтогаза“ о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств „Нафтогаза“ по отбору газа. Однако в отношении „Газпрома“, ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — заявили в «Газпроме». "Газпром" будет защищать свои права всеми способами, «доступными ему в соответствии с применимым законодательством», добавили в компании. "Газпром" также отметил дисбаланс в отношениях с «Нафтогазом» по поставкам и транзиту газа, который возник с учетом итогов двух разбирательств в арбитраже Стокгольма. "С учетом итогов двух разбирательств в отношениях «Газпрома» и «Нафтогаза» по поставкам и транзиту возник существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт", — заявили в компании.
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