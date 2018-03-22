В 2018 году доля безналичных расчетов в России достигнет 40%

Доля оплаты товаров и услуг банковской картой в РФ увеличилась по итогам 2017 года на 6 пп и достигла 38%.

Алексей Киричек. Сумма безналичных платежей выросла с 12 до 16 трлн руб. В 2018 году доля расчетов картой достигнет 40%, а оборот по картам увеличится до 20-21 трлн руб. Такие прогнозы озвучил вице-президент, руководитель департамента эквайринга банка ВТБ

Увеличение доли безналичных транзакций происходит за счет развития банковских программ лояльности, сервисов, позволяющих проводить оплату с помощью смартфона, а также существенного роста карточной эмиссии и терминальной сети.

Так, по итогам 2017 года количество банковских карт в РФ достигло 259 млн шт. За 12 месяцев этот показатель увеличился на 9 млн шт. В 2018 г., по прогнозам ВТБ, банки выпустят еще порядка 9 млн пластиковых карт. Таким образом, по итогам текущего года количество карт на рынке приблизится к отметке 268 млн шт.

В то же самое время, спрос клиентов на безналичную оплату будет опережать рост терминальной сети. По прогнозам Алексея Киричека, в 2018 г. сеть POS-терминалов в РФ увеличится более чем на 360 тыс. шт. и достигнет 2,4 млн устройств.

— Одновременно с увеличением оборотов по картам население начинает отвыкать от снятия наличных в банкоматах, — считает Алексей Киричек. — Если в предыдущие годы оборот снятия наличных прирастал на 2-3 трлн руб. в год, то в 2017 году этот показатель впервые снизился по сравнению с предыдущим годом. Это очевидный перелом тренда.

Доля безналичных расчетов превысит 50% уже по итогам 2019 года, прогнозирует представитель банка. В свою очередь, количество POS-терминалов приблизится к отметке 3 млн шт., а банковских карт — 277 млн Безналичный оборот достигнет 26 трлн руб., подытожил эксперт.