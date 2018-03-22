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«Газпром» оценивает потенциальный эффект от инновационной деятельности в 310 млрд рублей
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«Газпром» оценивает потенциальный эффект от инновационной деятельности в 310 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
«В прошлом году на объектах группы »Газпром» внедрено более 325 результатов НИОКР, ожидаемый экономический эффект — свыше 310 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Объем финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и прединвестиционных исследований в 2017 году составил 8,2 млрд рублей.
Как отмечает «Газпром», вопрос о ходе реализации программы инновационного развития до 2025 года, включая вопросы эффективности освоения выделяемых на НИОКР средств, а также об утверждении актуализированной программы будет внесен на рассмотрение совета директоров компании.
Программа инновационного развития «Газпрома» до 2025 года была утверждена в июне 2016 года. Основная цель программы — постоянное повышение технологического и организационного уровня развития компании для поддержания позиций глобальной энергетической компании и надежного поставщика энергоресурсов.
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