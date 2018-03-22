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«Левобережный» снизил ставки по программе «Перезагрузка»
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«Левобережный» снизил ставки по программе «Перезагрузка» 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Левобережный» снизил процентные ставки по программе кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса для рефинансирования кредитов, взятых в стороннем банке.
По кредиту «Перезагрузка» минимальные ставки снижены с 14% до 11% годовых, снижение ставок допускается до 5 процентных пунктов относительно действующей ставки по рефинансируемому кредиту. Одновременно со снижением ставки по кредиту банк с пяти до десяти лет увеличил длительность кредитования по данной программе.
«Между банками продолжается борьба за клиентов сектора малого и среднего бизнеса. Рефинансирование кредитов по более интересным условиям — один из способов конкурентной борьбы за клиента. Минимальная ставка по программе рефинансирования банком установлена на уровне, ниже средних ставок по аналогичным программам у других банков», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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