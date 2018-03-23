Банки.ру: средние ставки по депозитам юридических лиц в рублях и иностранной валюте

Портал Банки.ру публикует информацию об изменении средней процентной ставки по депозитам юридических лиц в рублях, долларах США и евро в разрезе сроков привлечения.

Предлагает рассмотреть сравнение средних процентных ставок по депозитам юридических лиц в рублях в разрезе сумм депозитов.

Обзор составлен на основе базы данных Банки.ру по депозитам юридических лиц, в которой представлена информация по продуктам около 115 банков.

Депозиты сгруппированы по валютам: рубли, доллары США, евро, а также по срокам: один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше. Сравнивались средние ставки по рынку для соответствующих групп вкладов. Сумма вклада не учитывалась (смотреть график).

Продуктовый виджет

В феврале доходность депозитов для юрлиц в рублях снизилась в среднем на 0,28 процентного пункта.

Средние ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц снизились на 0,31 п. п., до 5,63%, на два месяца — на 0,33 п. п., до 5,84%, а на три месяца — на 0,3 п. п., до 6,1%.

Ставки по среднесрочным депозитам сроком на шесть месяцев и один год снизились на 0,32 п. п., до 6,21% и 6,29%, соответственно, на девять — на 0,33 п. п., до 6,3%, а на полтора года — на 0,21 п. п., до 6,37%.

Доходность долгосрочных депозитов сроком на два года снизилась на 0,28 п. п., до 6,42%, а на срок от трех лет и выше — на 0,13 п. п., до 6,51% (смотреть график).

Ставки по депозитам в долларах США снизились в среднем на 0,08 п. п.

Ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц снизились на 0,09 п. п., до 0,41%, на два — на 0,11 п. п., до 0,43%, а на три — на 0,07 п. п., до 0,8%.

Доходность среднесрочных депозитов сроком на шесть месяцев снизилась на 0,04 п. п., до 1,02%, на девять — на 0,03 п. п., до 1,12%, на один год — на 0,02 п. п., до 1,35%, а на полтора года — на 0,1 п. п., до 1,41%.

Ставки по долгосрочным депозитам сроком на два года снизились на 0,08 п. п., до 1,57%, а от трех лет и выше — на 0,2 п. п., до 1,77% (смотреть график).

Ставки по депозитам в евро изменялись разнонаправленно.

Средние ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц повысились на 0,01 п. п., до 0,22%, на два — на 0,04 п. п., до 0,29%, а на три — на 0,07 п. п., до 0,57%.

Доходность среднесрочных депозитов сроком на шесть и девять месяцев повысилась на 0,04 п. п., до 0,72% и 0,71%, соответственно, по депозитам сроком на один год — на 0,03 п. п., до 0,8%, а на полтора года осталась без изменений на уровне 0,71%.

При этом средние ставки по долгосрочным депозитам сроком на два года снизились на 0,04 п. п., до 0,82%, а по депозитам сроком от трех лет и выше — на 0,07 п. п., до 0,67%.

Данные для сравнения изменения средней процентной ставки по депозитам в рублях в разрезе по суммам взяты по состоянию на 1 января, 1 февраля и 1 марта 2018 года. Депозиты сгруппированы по суммам до 10 млн рублей, от 10 млн (включительно) до 100 млн рублей и от 100 млн и выше, а также разбиты по срокам: один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше (смотреть график).

Как следует из графика изменения средних процентных ставок по депозитам в сумме до 10 млн рублей, в феврале все ставки снизились. На 0,06 п. п. по депозитам сроком от трех лет и выше, на 0,16 п. п. — на полтора года, на 0,24 п. п. — на три месяца, на 0,25 п. п. — на один месяц, один и два года, на 0,26 п. п. — на девять месяцев и на 0,27 п. п. — на два и шесть месяцев.

Диапазон средних ставок по привлечению депозитов на 1 марта в сумме до 10 млн рублей колеблется в пределах 0,95 п. п., минимальное предложение для депозитов — сроком на один месяц (5,55%), максимальное — от трех лет и выше (6,5%).

Процентные ставки по депозитам в сумме 10–100 млн рублей в феврале снизились заметнее всего. На 0,25 п. п. по депозитам сроком от трех лет, на 0,47 п. п. — на полтора года, на 0,49 п. п. — на два, на 0,67 п. п. — на три месяца, на 0,68 п. п. — на шесть, на 0,7 п. п. — на два, на 0,72 п. п. — на один месяц, на 0,75 п. п. — на один год и на 0,76 п. п. — на девять месяцев.

Разница между минимальной и максимальной ставкой привлечения также составляет 0,89 п. п. Минимальная ставка предлагается по депозитам сроком на один месяц — 5,73%, максимальная — на два года и составляет 6,62% (смотреть график).

Ставки по депозитам от 100 млн рублей также снизились. На 0,29 п. п. сроком на два года, на 0,31 п. п. — на шесть месяцев, на 0,32 п. п. — на один год, на 0,34 п. п. — на девять месяцев, на 0,41 п. п. — на полтора года, на 0,47 п. п. — на три месяца, на 0,5 п. п. — от трех лет и выше, на 0,66 п. п. — на два месяца, на 0,71 п. п. — на один месяц.

Разброс средних процентных ставок для депозитов суммами 100 млн рублей и выше составил 0,86 п. п. Минимальные ставки предлагаются для депозитов сроком на полтора года — 6,38%, а максимальные, 7,24%, — на два месяца.