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В Минфине рассказали, кто решит вопрос о реализации «плохих» долгов Промсвязьбанка
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В Минфине рассказали, кто решит вопрос о реализации «плохих» долгов Промсвязьбанка 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что вопрос о реализации «плохих» долгов Промсвязьбанка будет решать управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Об этом сообщает сообщает RNS.
"Промсвязьбанк — это принимающая сторона, не передающая. Договоренность такая, что все эти вопросы решит передающая сторона, а именно управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора", — сказал Моисеев.
Замминистра не стал уточнять, какие именно активы и на какие суммы будут проданы.
Ранее сообщалось, что ЦБ привлек АСВ к санации Промсвязьбанка.
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