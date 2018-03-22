Ещё
Минфин: вопрос о реализации «плохих» долгов Промсвязьбанка будет решать ФКБС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин: вопрос о реализации «плохих» долгов Промсвязьбанка будет решать ФКБС 

Rambler News Service 49 минут назад
Вопрос о реализации «плохих» долгов Промсвязьбанка будет решать управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Об этом сказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
«Промсвязьбанк — это принимающая сторона, не передающая. Договоренность такая, что все эти вопросы решит передающая сторона, а именно управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», — сказал он.
Моисеев не уточнил, какие именно активы и на какие суммы будут проданы.
Ранее ЦБ сообщил о том, что для завершения финансового оздоровления планируется реализовать проблемные активы Промсвязьбанка. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит имущественный взнос от ЦБ объемом 113,4 млрд рублей на выкуп 99,9% Промсвязьбанка.
Rambler News Service: последние новости
ФАС одобрила ходатайство Alliance Rostec Auto о покупке более 75% «АвтоВАЗа» «Газпром» завершит строительство газопровода «Ухта — Торжок — 2» в 2018 году Чистый долг «Лукойла» сократился в 2017 году на 35% — до 285,97 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу296
С IKEA можно попрощаться16
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого228
Россиянам поднимут пенсии59
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина61
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
01:04
Бывший муж преследует несчастную Максакову
Шоу-бизнес
03:55
Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
Шоу-бизнес
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение