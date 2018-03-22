Минфин: вопрос о реализации «плохих» долгов Промсвязьбанка будет решать ФКБС

Вопрос о реализации «плохих» долгов Промсвязьбанка будет решать управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Об этом сказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев

«Промсвязьбанк — это принимающая сторона, не передающая. Договоренность такая, что все эти вопросы решит передающая сторона, а именно управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», — сказал он.

Моисеев не уточнил, какие именно активы и на какие суммы будут проданы.