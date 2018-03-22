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Названа цена путинских реформ
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Названа цена путинских реформ 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Экономические реформы, о которых заявил президент Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию, обойдутся России в 20,5 триллиона рублей в 2018–2024 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой материалы Росбанка.
Из этой суммы 8,4 триллиона рублей уйдут на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, 5,2 триллиона рублей — на здравоохранение, 3,6 триллиона рублей — на образование и 3,4 триллиона рублей — на улучшение демографической ситуации, полагают аналитики Росбанка.
По их мнению, с финансированием новых проектов могут возникнуть трудности, если расходы бюджета останутся на уровне 34 процента от ВВП.
«Покрыть эти затраты можно за счет бюджетного маневра в широком понимании, требующего четырех элементов — сокращения социальных расходов (на 7,8 триллиона рублей за шесть лет), сокращения расходов на оборону (на 6 триллионов рублей), увеличения доходов (на 4 триллиона рублей) и ослабления бюджетного правила, которое позволит высвободить остающиеся 2,7 триллиона рублей (450 миллиардов рублей ежегодно)», — пишет РБК.
При этом положительный эффект от реформ будет отложенным и проявится не ранее чем через пять-десять лет, считают в Росбанке.
В послании 1 марта Путин назвал цели модернизации российской экономики. В следующие шесть лет в России увеличат расходы на образование, здравоохранение, инфраструктуру и городскую среду. В итоге российская экономика должна войти в пятерку крупнейших в мире.
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