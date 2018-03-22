К 2019 г рынок перенасытится «умными» часами — Apple делает ставку на развитие сервисов, — Вадим Меркулов, старший аналитик ИК…

До 2022-го эти продажи будут расти темпами в 13,4% ежегодно. В 2018 году на «умные» часы придется 40% всех продаж, поскольку пользователи оценили их удобство и многофункциональность. Увеличение продаж будет стимулировать и рост производства умных часов и других мобильных гаджетов.

Однако я считаю, что уже к 2019 году этот рынок перенасытится, и появятся первые признаки падения продаж. Для того чтобы сохранить долю рынка, крупные технологические компании диверсифицируют свои продуктовые линейки и выходят на другой сегмент покупателей.

Крупнейшая публичная компания в мире Apple делает ставку на развитие сервисов, поскольку именно этот сегмент станет драйвером роста выручки после 2023 года, когда наступит перенасыщение рынка мобильных устройств. При этом спрос на сервисы будут стабильно предъявлять владельцы iPhone или Apple Watch.

Рост сервисной выручки Apple уже ускоряется: в 2016 году он составлял 11,3%, а в 2017-м — 13,1%. Ожидаю, что в 2018 году сервисная выручка вырастет на 15%, до $34,5 млрд, а ее доля в общем результате достигнет 14,6%. Перспективы сервисного сегмента сложно переоценить, поэтому Apple выглядит перспективно с точки зрения инвестиций. Целевая цена по ее акции составляет $202,26.