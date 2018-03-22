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Чистая прибыль Petrochina выросла в 2017 году почти втрое
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Чистая прибыль Petrochina выросла в 2017 году почти втрое 

Rambler News Service 49 минут назад
Чистая прибыль китайской нефтегазовой компании Petrochina, выросла в 2017 году 2,9 раза по сравнению с показателем 2016 года и составила 22,798 млрд юаней ($3,6 млрд), сообщается в релизе компании.
Выручка компании увеличилась за отчетный период на 24,7% — до 2,016 трлн юаней ($318,4 млрд).
Свободный денежный поток компании увеличился до 53,29 млрд юаней ($8,42 млрд).
Базовая прибыль на акцию составила 0,12 юаня ($0,019).
Добыча нефти в 2017 году составила 887 млн баррелей, добыча газа — 3,423 трлн куб. футов. Суммарная добыча углеводородов составила 1,458 млн баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 189 млн баррелей нефтяного эквивалента (или 13% общего объема добычи) было добыто за пределами Китая.
Petrochina — крупнейший производитель нефти и газа в Китае. Крупнейшим акционером Petroсhina является китайская госкомпания CNPC.
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