Чистая прибыль Petrochina выросла в 2017 году почти втрое

Чистая прибыль китайской нефтегазовой компании Petrochina, выросла в 2017 году 2,9 раза по сравнению с показателем 2016 года и составила 22,798 млрд юаней ($3,6 млрд), сообщается в релизе компании.

Выручка компании увеличилась за отчетный период на 24,7% — до 2,016 трлн юаней ($318,4 млрд).

Свободный денежный поток компании увеличился до 53,29 млрд юаней ($8,42 млрд).

Базовая прибыль на акцию составила 0,12 юаня ($0,019).

Добыча нефти в 2017 году составила 887 млн баррелей, добыча газа — 3,423 трлн куб. футов. Суммарная добыча углеводородов составила 1,458 млн баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 189 млн баррелей нефтяного эквивалента (или 13% общего объема добычи) было добыто за пределами Китая

Petrochina — крупнейший производитель нефти и газа в Китае. Крупнейшим акционером Petroсhina является китайская госкомпания CNPC.