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Чистая прибыль PetroChina в 2017 г выросла в 3 раза
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Чистая прибыль PetroChina в 2017 г выросла в 3 раза 

Прайм 55 минут назад
Чистая прибыль китайского энергогиганта PetroChina, приходящаяся на акционеров компании, за 2017 год поднялась почти в три раза, до 22,798 миллиарда юаней (около 3,6 миллиарда долларов), сообщается в релизе компании.
Разводненная чистая прибыль на акцию составила 0,12 юаня (0,019 доллара) против 0,04 юаня (0,0063 доллара) годом ранее. Выручка компании подскочила в годовом выражении на 24,7% — до 2,016 триллиона юаней (318,4 миллиарда долларов). Значительное увеличение показателя вызвано ростом цен на нефть и газ, а также объемов продаж.
PetroChina за отчетный период сократила добычу нефти на 3,7% в годовом выражении, до 887 миллионов баррелей. Добыча природного газа увеличилась на 4,5% — до 3,423 триллиона кубических футов.
PetroChina — дочерняя компания Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), котирующаяся на Нью-Йоркской, Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах. CNPC принадлежит 82,55% акций компании.
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