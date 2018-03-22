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Профицит текущего счета еврозоны вырос в январе
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Профицит текущего счета еврозоны вырос в январе 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Профицит счета текущих операций еврозоны в январе вырос до 37,6 млрд евро, что является самым высоким показателем за четыре месяца, согласно данным Европейского центрального банка (ЕЦБ).
В ЕЦБ отметили, что профицит — который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций — в январе вырос до 3,6% от объема валового внутреннего продукта (ВВП) региона, тогда как годом ранее показатель составлял 3,3%.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию, крупнейшую экономику еврозоны, за то, что страна приложила слишком мало усилий для сокращения торгового профицита с Соединенными Штатами.
Как писали «Вести. Экономика», дефицит счета текущих операций платежного баланса США в IV квартале увеличился немного больше, чем ожидалось, на фоне роста импорта товаров.
По данным министерства торговли страны, дефицит счета текущих операций платежного баланса США увеличился на 26% до $128,2 млрд
Согласно пересмотренным данным в III квартале дефицит счета текущих операций составлял $101,5 млрд, а не $100,6 млрд, как сообщалось ранее.
Экспорт товаров и услуг из США в IV квартале увеличился на $16,6 млрд до $878,8 млрд Экспорт товаров вырос на $14,2 млрд до $400,7 млрд, что в основном отражает увеличение промышленных поставок и экспорта материалов, прежде всего нефти и нефтепродуктов. Импорт товаров вырос на $33,1 млрд до $614,9 млрд
В 2017 году дефицит счета текущих операций США увеличился до $466,2 млрд с $451,7 млрд в 2016 году. Дефицит составил 2,4% ВВП в прошлом году, как и годом ранее.
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