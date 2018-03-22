Имущество «Оренбургских авиалиний» продадут на аукционе

Имущество обанкротившейся компании «Оренбургские авиалинии» продадут на торгах. На продажу выставлены техника, запчасти для боинга и недвижимое имущество.

Торги пройдут на основании решения Арбитражного суда Оренбургской области . Как сообщает портал «Урал56», проведут их 23 апреля 2018 года. В качестве площадки выбран современный ресурс — электронный, где приобрести бывшее имущество авиакомпании смогут как физические, так и юридические лица.

На продажу выставлены 119 лотов. Среди них — здания и авиазапчасти. К примеру, самая высокая стоимость у ангара для обслуживания самолетов. Начальная цена — 300 млн рублей. С молотка уйдут и автомобили. Самые дорогие — Lexus GX 460 и AUDI А8. Начальная цена за каждый — 2 млн рублей.