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Имущество «Оренбургских авиалиний» продадут на аукционе
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Имущество «Оренбургских авиалиний» продадут на аукционе 

ProOren 1 час назад
Имущество обанкротившейся компании «Оренбургские авиалинии» продадут на торгах. На продажу выставлены техника, запчасти для боинга и недвижимое имущество.
Торги пройдут на основании решения Арбитражного суда Оренбургской области. Как сообщает портал «Урал56», проведут их 23 апреля 2018 года. В качестве площадки выбран современный ресурс — электронный, где приобрести бывшее имущество авиакомпании смогут как физические, так и юридические лица.
На продажу выставлены 119 лотов. Среди них — здания и авиазапчасти. К примеру, самая высокая стоимость у ангара для обслуживания самолетов. Начальная цена — 300 млн рублей. С молотка уйдут и автомобили. Самые дорогие — Lexus GX 460 и AUDI А8. Начальная цена за каждый — 2 млн рублей.
Отметим, на базе «Оренбургских авиалиний» образована авиакомпания «Россия», ставшая дочерним предприятием самого крупного авиаперевозчика России — «Аэрофлота».
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