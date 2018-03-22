«Тормошите руководство». Глава Башкирии призвал увеличить объем инвестиций

Объем инвестиций в республике снизился с 360 млрд рублей в 2016 году до 260,9 млрд рублей в 2017-ом. Между тем к 2025 году республика должна выйти на объёмы 600-650 млрд рублей инвестиций в год. То есть ежегодно их необходимо наращивать на 50-60 млрд рублей.

Причина в удорожании кредитов

Республика названа в 2017 году лучшим регионом по внедрению моделей упрощения процедур ведения бизнеса. У нас минимальные сроки подключения к сетям инженерной инфраструктуры, самое передовое инвестиционное законодательство.

«Но по итогам прошлого года мы не вышли на прогнозные ожидания и несколько отстали от среднероссийских цифр, — доложил премьер-министр республиканского правительства Рустэм Марданов

Основной причиной снижения инвестиционной активности он назвал удорожание реальной стоимости кредитов. Это сделало многие проекты неэффективными, потребовало их пересмотра, сократило финансовые возможности предприятий. В то же время, считает премьер, значительные резервы кроются в повышении результативности взаимодействия между государственными органами, предприятиями и муниципалитетами.

«Видя складывающиеся тенденции, правительство стремилось расширить арсенал форм поддержки инвестиционной активности. Для стимулирования инвестиционной активности расширилось использование механизмов государственно-частного партнёрства», — сообщил Рустэм Марданов.

Бюджетные инвестиции в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) в 2017 году, по словам чиновника увеличили с 6,3 млрд до 14,7 млрд рублей. С учетом особенностей бюджетного процесса, было освоено 10 млрд рублей.

В республике создан Фонд развития промышленности . В сельском хозяйстве для нивелирования сокращения объема федеральной поддержки кредитования инвестиционных проектов на республиканском уровне принят порядок субсидирования процентных ставок по «длинным кредитам». На эти цели в бюджете республики предусмотрено 200 млн рублей». Существенно сокращены сроки подключения к электросетям, выдачи разрешения на строительство, постановки на кадастровый учет. Отменена необходимость получения разрешения на строительство газопроводов.

«Работать в этой части жестко»

«Без инвестиций, без развития не будет будущего — новых предприятий, новых рабочих мест, заработной платы, — подвёл итог глава РБ Рустэм Хамитов . — Поэтому для нас главнейшей и важнейшей задачей является ускоренный рост инвестиционного процесса. Опять же обращаюсь к директорскому корпусу, который сегодня здесь представлен. Коллеги, займитесь этой темой предметно. Если для вас и ваших головных компаний этот вопрос, может быть, не является первоочередным, то для нас это тема жизни и смерти. Давайте начинать работать по-настоящему. Мы вам будем в том числе планировать инвестиции. Создавайте новые производства, тормошите своих руководителей, которые расположены в Москве или других городах Российской Федерации , и требуйте от них обновления, модернизации, строительства новых установок, производств, предприятий и т.д.»

Он пояснил, что к 2025 году республика должна выйти на объёмы 600-650 млрд рублей инвестиций в год. То есть ежегодно их необходимо наращивать на 50-60 млрд рублей.

«Пока я не вижу особого желания со стороны крупных, в том числе промышленных предприятий стимулировать рост инвестиций. Так не пойдёт, мы так не договаривались. Вы должны, обязаны работать в этой части жёстко и предметно по тем согласованным планам, которые мы с вами будем обсуждать на наших встречах», — резюмировал глава региона.