«Газпром» ходатайствует о частичной отмене решения суда по контракту с «Нафтогазом»

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. "Газпром" 21 марта 2018 года подал в апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставкам газа, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно — по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок", — отмечается в сообщении.