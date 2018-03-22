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«Газпром» ходатайствует о частичной отмене решения суда по контракту с «Нафтогазом»
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«Газпром» ходатайствует о частичной отмене решения суда по контракту с «Нафтогазом» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. "Газпром" 21 марта 2018 года подал в апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставкам газа, говорится в сообщении российского газового холдинга.
"Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно — по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок", — отмечается в сообщении.
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