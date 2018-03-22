Обогатительную фабрику с инвестициями в 2 млрд рублей введут в Кузбассе до конца года

КЕМЕРОВО , 22 марта. / ТАСС /. Группа компаний «Талтэк» (принадлежит инвестиционной компании «Юкас-Холдинг») планирует до конца 2018 года ввести обогатительную фабрику, инвестиции в которую оцениваются в 2 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам вице-президент «Талтэка» Вадим Цымбалов после подписания соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с коллегией администрации Кемеровской области в четверг.

"На сегодняшний день проектирование закончено, приступили к подготовительным и строительным работам, и мы ставим задачу нашим подрядчикам — к концу года эту обогатительную фабрику… запустить", — сказал он.

О данном проекте «Талтэк» заявляла в мае 2016 года, планировала завершить ее проектирование в третьем квартале 2016 года. В 2017 году было решено изменить проект и увеличить мощность фабрики с 1,5 до 3 млн тонн переработки, в связи с этим планировался и рост вложений — с 1,5 до 2 млрд рублей.

Цымбалов в четверг уточнил, что параметры по мощности обогатительной фабрики в 3 млн тонн сохраняются. Что касается инвестиций, то «порядок цифр [2 млрд рублей] остается примерно тот же». Как сообщалось, для «Талтэка» это будет первая собственная обогатительная фабрика.

Развитие обогатительных мощностей для Кузбасса, где добывается около 60% всего отечественного угля, имеет приоритетное значение. Как ранее заявлял губернатор региона Аман Тулеев , обогащенный уголь (без примесей и породы) продается по цене до 2 и более раз дороже. В Кузбассе действуют 54 обогатительные фабрики и установки, в 2017 году они переработали 67% от всего объема добытого угля.