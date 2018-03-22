Обогатительную фабрику с инвестициями в 2 млрд рублей введут в Кузбассе до конца года 

КЕМЕРОВО, 22 марта. /ТАСС/. Группа компаний «Талтэк» (принадлежит инвестиционной компании «Юкас-Холдинг») планирует до конца 2018 года ввести обогатительную фабрику, инвестиции в которую оцениваются в 2 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам вице-президент «Талтэка» Вадим Цымбалов после подписания соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с коллегией администрации Кемеровской области в четверг.
"На сегодняшний день проектирование закончено, приступили к подготовительным и строительным работам, и мы ставим задачу нашим подрядчикам — к концу года эту обогатительную фабрику… запустить", — сказал он.
О данном проекте «Талтэк» заявляла в мае 2016 года, планировала завершить ее проектирование в третьем квартале 2016 года. В 2017 году было решено изменить проект и увеличить мощность фабрики с 1,5 до 3 млн тонн переработки, в связи с этим планировался и рост вложений — с 1,5 до 2 млрд рублей.
Цымбалов в четверг уточнил, что параметры по мощности обогатительной фабрики в 3 млн тонн сохраняются. Что касается инвестиций, то «порядок цифр [2 млрд рублей] остается примерно тот же». Как сообщалось, для «Талтэка» это будет первая собственная обогатительная фабрика.
Развитие обогатительных мощностей для Кузбасса, где добывается около 60% всего отечественного угля, имеет приоритетное значение. Как ранее заявлял губернатор региона Аман Тулеев, обогащенный уголь (без примесей и породы) продается по цене до 2 и более раз дороже. В Кузбассе действуют 54 обогатительные фабрики и установки, в 2017 году они переработали 67% от всего объема добытого угля.
В группу компаний «Талтэк» (зарегистрирована в городе Барнаул Алтайского края) в Кузбассе входят 4 добывающих актива — два разреза «Талдинский-Западный» и «Разрез им. В. И. Черемнова», а также два участка открытых горных работ на месте бывших шахт «Поляны» и «Луговое». В 2018 году компания рассчитывает нарастить добычу до 6 млн тонн угля против 4,6 млн годом ранее за счет техперевооружения. Инвестиции оцениваются в 300 млн рублей, в 2017 было вложено более 1,16 млрд рублей.