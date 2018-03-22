«Модульбанк»: банки чаще всего блокируют счета торговым и строительным компаниям

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В 2017 году почти 700 тысяч счетов предпринимателей были заблокированы банками. «Модульбанк» изучил, каким российским компаниям счета блокируют чаще. Исследование есть в распоряжении Inc.

«Модульбанк» выяснил, что 26% компаний, которые столкнулись с блокировкой, занимались оптовой торговлей, а 6% из них — торговлей строительными материалами. Еще 18% всех случаев блокировок пришлось на компании, занимающиеся строительными работами.

На бизнес, связанный с грузоперевозками и транспортными услугами, пришлось 15% таких случаев. Рекламные агентства и фирмы, ведущие электромонтажные работы, тоже сталкивались с блокировкой чаще остальных.

Больше всего случаев блокировок обнаружено в Ярославле . Там счета чаще всего блокировали рекламным агентствам и компаниям, занимающимся торговлей стройматериалами. Меньше всего блокировок было в Москве . Там в обслуживании отказывали в основном строительным фирмам.

«Модульбанк»

«Типичная компания, которой банки обычно блокируют счет, выглядит так: она не ведет реальную деятельность, не платит налогов, не совершает платежей, сопутствующих ведению бизнеса. Как правило, это недавно созданная фирма, которая работает с сомнительными контрагентами.

Часто ее операции не имеют экономического смысла — оборот огромный, а прибыли нет. Такая компания много переводит на счета физлиц для последующего обналичивания или сама снимает большие объемы налички через корпоративную карту».

В прошлом году «Модульбанк» рассказал о причинах массовых блокировок счетов малого бизнеса. 70% компаний не доплачивали НДФЛ, а 55% — слишком быстро выводили деньги со счетов. Половина компаний работали с неблагонадежными контрагентами.

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