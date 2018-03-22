«Распадская» не спешит делиться прибылью, — Георгий Ващенко, начальник управления ИК «Фридом Финанс»

Прибыль составила $319 млн, что на 72% больше, чем годом ранее.

Это лучший результат компании с 2010 года по финансовым результатам и эффективности. При этом компания не имеет долга — объем чистых денежных средств $7 млн Стоит отметить, что растет объем экспорта, то есть положение шахты сейчас хорошее. При этом Распадская редко была щедрой к миноритариям. В последний раз дивиденд выплачивался в 2008 г. Владелец шахты Евраз не спешит делиться прибылью одного из самых рентабельных предприятий отрасли на сегодня.

Недружелюбная дивидендная политика — одна их причин, что компания оценивается дешево. Мультипликатор Р/Е Распадской составляет 4,4, EV/EBITDA — около 3,1. Если бы компания выплатила половину прибыли акционерам, то доходность дивиденда была бы более 11%. По всей видимости, не стоит ожидать дивиденда от компании в этом году. Бумаги будут оставаться спекулятивными на протяжении многих месяцев. Крупные фонды, на мой взгляд, не будут увеличивать позиции в бумаге, ведь акции Распадской не входят в основные индексы и вряд ли туда в этом году попадут.