Чистая прибыль «Распадской» по МСФО в 2017 г выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль " Распадской " по МСФО в 2017 году составила 319 миллионов долларов, что в 1,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом, следует из отчета компании.

Выручка выросла в 1,7 раза в годовом выражении и составила 868 миллионов долларов. Валовая прибыль компании достигла 459 миллионов долларов, что в 2,2 раза больше аналогичного показателя прошлого года.