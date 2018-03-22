Новикомбанк вошел в пятерку лучших банков по приросту активов 

Новикомбанк по итогам 2017 года занял пятое место в рейтинге российских банков с наилучшими показателями прироста активов, опубликованном в газете «Коммерсант». В результате эффективной деятельности прирост активов банка за год составил 57,8%. По величине активов Новикомбанк занял 28-е место среди 100 крупнейших банков России, а собственный капитал Новикомбанка увеличился на 9,8%.
Рост активов Новикомбанка связан с выбранной бизнес-моделью. Банк работает в наиболее перспективном клиентском сегменте. Предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности активно наращивают выпуск продукции и реализуют значимые программы переоснащения производственной базы. Таким образом, растет и спрос на кредиты — как на оборотные, так и на инвестиционные.
«Новикомбанк ориентирован на построение долгосрочных отношений с широким кругом клиентов. Мы предлагаем весь спектр банковских услуг, связанных с привлечением и размещением ресурсов, а также с проведением расчетных операций. Кроме того, банк развивает финансирование заемщиков, обладающих современной производственной базой и стабильным портфелем заказов. Такой подход обеспечивает Новикомбанку уверенный рост финансовых показателей», — заявила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Расчеты, опубликованные газетой «Коммерсант», подготовлены на основании рейтинга «Интерфакс-ЦЭА» и учитывали показатели 100 крупнейших банков России по объему активов на 1 января 2018 года.
АО АКБ «Новикомбанк» входит в топ 30 крупнейших российских банков по активам на 1 января 2018 года согласно отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Приоритетным направлением деятельности банка является финансирование российских промышленных предприятий, в том числе предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является Госкорпорация Ростех.