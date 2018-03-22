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Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год
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Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Распадской", одной из крупнейших угольных российских компаний, рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года, следует из материалов компании.
В марте прошлого года гендиректор компании Сергей Степанов говорил, что компания может возобновить выплату дивидендов после 2017 года. Последний раз «Распадская» выплачивала итоговые дивиденды в 2011 году.
Акции «Распадской» по состоянию на 13:25 мск подешевели на 11,08% — до 103 рублей за одну бумагу. При этом в моменте снижение акций достигало 14,9%.
"Распадская" занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области. Компания объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Горно-металлургическая компания Evraz владеет 82% акций «Распадской», 12% акций торгуются на Московской бирже.
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