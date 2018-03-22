Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Совет директоров " Распадской ", одной из крупнейших угольных российских компаний, рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года, следует из материалов компании.

В марте прошлого года гендиректор компании Сергей Степанов говорил, что компания может возобновить выплату дивидендов после 2017 года. Последний раз «Распадская» выплачивала итоговые дивиденды в 2011 году.

Акции «Распадской» по состоянию на 13:25 мск подешевели на 11,08% — до 103 рублей за одну бумагу. При этом в моменте снижение акций достигало 14,9%.