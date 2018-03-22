Адыгея достигла рекордного показателя по инвестициям в основной капитал

МАЙКОП , 22 марта. / ТАСС /. Сумма инвестиций в основной капитал в Адыгее за минувший год достигла 22,9 млрд рублей, это абсолютный рекорд за всю историю республики, сообщил на заседании правительства региона министр экономического развития и торговли республики Олег Топоров.

"Рост объема инвестиций в основной капитал в республике за минувший год составил 107,4% к уровню 2016 года, что выше среднероссийского уровня (104,4%). В денежном значении сумма инвестиций составила 22,9 млрд рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю Адыгеи", — сказал он.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах страны Адыгея поднялась на 26 пунктов, уточнил Топоров.

По его словам, этого удалось достичь созданием благоприятных условий для бизнеса. Любой инвестиционный проект в Адыгее стоимостью более 20 млн рублей и предполагающий создание не менее пяти рабочих мест сопровождается по льготному принципу (так называемый принцип «одного окна»). По соглашениям, инвесторы пользуются различными льготами на период становления и развития бизнеса, и это касается имущественных, транспортных и других налогов.

Среди шести таких проектов — инвестпроект по строительству и реконструкции семейного торгового центра (ТЦ) «МЕГА Адыгея», реализация которого началась в октябре прошлого года в Тахтамукайском районе республики, недалеко от границы со столицей Кубани.

Как прокомментировали ТАСС в министерстве экономического развития и торговли , по оценкам специалистов за три года в республике предполагается завершить 20 проектов на общую сумму 27,8 млрд рублей. До 2020 года создадут свыше 1,4 тыс. рабочих мест и обеспечат поступление дополнительных налоговых отчислений в республиканский бюджет на сумму более 700 млн рублей.

"В апреле ожидается визит в республику порядка 50 итальянских бизнесменов, которые приедут для детального ознакомления с инвестпотенциалом региона и укрепления деловых контактов с российскими партнерами по бизнесу. Бизнес-отношения с итальянцами у предпринимателей республики с 2012 года, в ближайшей перспективе они могут затронуть весь спектр АПК — от выращивания сельхозкультур до производства готовой продукции", — добавили в министерстве.