Кто правит бал на рынке сырья и сколько зарабатывает

Москва , 22 марта — «Вести. Экономика» Финансовые рынки в том числе и рынки сырья находятся во власти крупных игроков. Именно они согласно теории решают, сколько будут стоить те или иные сырьевые активы. Кто эти крупные игроки?

Согласно общепринятой теории — это банки и связанные с ними крупные фонды. Между тем, стоит отметить, что власть над сырьевым рынком гораздо важнее, чем, например, над рынком акций, поскольку сырьевые активы могут решать в том числе и геополитические задачи. Не нужно далеко ходить за примером. Обвал на рынке нефти приводит к резкому сокращению притока валюты в страны-экспортеры нефти, ухудшает их финансовое положение. Аналогично и с ростом котировок — он приводит к улучшению финансового состояния стран-экспортеров, направляет туда инвестиции и так далее. Особенно это актуально, если речь идет о резком росте или падении стоимости товаров. Кто же больше всего зарабатывает на сырье? Долгое время лидером был Gjldman Sachs, но по итогам 2017 года банк выбыл из тройки лидеров среди крупнейших инвестиционных банков мира по объему доходов от операций с сырьевыми товарами впервые за многие годы, свидетельствуют данные Coalition Development Ltd.

Первое место разделили J. P.Morgan Chase & Co. и Morgan Stanley , далее следует Citigroup Inc., сообщается в исследовании аналитической компании. Goldman Sachs вместе с HSBC и Societe Generale занимает четвертую-шестую позиции.

Как сообщалось ранее, доходы 12 крупнейших инвестбанков мира от торговли сырьевыми товарами в прошлом году упали до минимума с 2006 года, то есть за весь период расчетов Coalition. Совокупная выручка от операций с сырьем составила $2,5 млрд, рухнув на 42% по сравнению с 2016 годом. В основном это обусловлено низкой волатильностью и слабой клиентской активностью.

В целом выручка 12 инвестбанков по итогам 2017 года уменьшилась на 4% — до $150,4 млрд по сравнению со $156,1 млрд годом ранее. В предыдущие два года темпы снижения показателя составляли 3%. Прошлогодний объем доходов стал самым низким с 2008 года, сообщает "Интерфакс"