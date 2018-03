Кто правит бал на рынке сырья и сколько зарабатывает 

Согласно общепринятой теории — это банки и связанные с ними крупные фонды. Между тем, стоит отметить, что власть над сырьевым рынком гораздо важнее, чем, например, над рынком акций, поскольку сырьевые активы могут решать в том числе и геополитические задачи. Не нужно далеко ходить за примером. Обвал на рынке нефти приводит к резкому сокращению притока валюты в страны-экспортеры нефти, ухудшает их финансовое положение. Аналогично и с ростом котировок — он приводит к улучшению финансового состояния стран-экспортеров, направляет туда инвестиции и так далее. Особенно это актуально, если речь идет о резком росте или падении стоимости товаров. Кто же больше всего зарабатывает на сырье? Долгое время лидером был Gjldman Sachs, но по итогам 2017 года банк выбыл из тройки лидеров среди крупнейших инвестиционных банков мира по объему доходов от операций с сырьевыми товарами впервые за многие годы, свидетельствуют данные Coalition Development Ltd.

Первое место разделили J. P.Morgan Chase & Co. и Morgan Stanley , далее следует Citigroup Inc., сообщается в исследовании аналитической компании. Goldman Sachs вместе с HSBC и Societe Generale занимает четвертую-шестую позиции.

Как сообщалось ранее, доходы 12 крупнейших инвестбанков мира от торговли сырьевыми товарами в прошлом году упали до минимума с 2006 года, то есть за весь период расчетов Coalition. Совокупная выручка от операций с сырьем составила $2,5 млрд, рухнув на 42% по сравнению с 2016 годом. В основном это обусловлено низкой волатильностью и слабой клиентской активностью.

Coalition включает в число крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Merrill Lynch , Morgan Stanley, Deutsche Bank , Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale. При этом анализ компании не учитывает крупные австралийские и канадские банки и финансовые компании стран с развивающейся экономикой, которые отличаются значительным объемом операций с сырьем. Стоит отметить, что отчасти из-за гегемонии банков и появились криптовалюты. Банки и финансовые организации продолжают думать, как реагировать на эти новомодные средства платежей. Многие побаиваются этого финансового инструмента, называя биткоин и иные цифровые токены в числе факторов риска для своего бизнеса. Такой риторики придерживается, например, JPMorgan Chase. Недавно финансовый холдинг опубликовал годовой отчет, где признает, что криптовалюты могут стать тем конкурентным игроком, который заставит банки бороться за свое место на рынке, сообщает Fortune. Банк утверждает, что финансовые институты сталкиваются с риском того, что обработка платежей и прочие услуги могут быть изменены криптовалютами, которые не требуют посредничества. В PMorgan Chase считают, что количество криптовалютных стартапов будет только расти, а потому, чтобы привлечь новых клиентов и удержать существующих, необходимо идти на уступки.Bank of America недавно также признал, что криптовалюты ставят конкурентоспособность банка под угрозу. На этой неделе к нему присоединился Goldman Sachs, назвавший криптовалюты одним из потенциальных рисков для своего бизнеса. Впрочем, в Goldman Sachs считают, что криптовалюты, выпускаемые центральными банками, могут доказать свою «чрезвычайную полезность».