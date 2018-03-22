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«Газпром» завершит строительство газопровода «Ухта — Торжок — 2» в 2018 году
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«Газпром» завершит строительство газопровода «Ухта — Торжок — 2» в 2018 году 

Rambler News Service 1 час назад
«Газпром» завершит строительство газопровода «Ухта — Торжок — 2» в рамках расширения Северного газотранспортного коридора в 2018 году, говорится в сообщении газового холдинга.
«Ведется расширение Северного газотранспортного коридора. Так, в 2018 году будет завершено сооружение линейной части газопровода «Ухта — Торжок — 2»: на текущий момент построено 869,5 км из 970 км», — отмечает компания.
На действующем газопроводе «Бованенково — Ухта — 2» предполагается ввести 371 МВт компрессорных мощностей. Кроме того, до конца года планируется проложить около 600 км труб в рамках проекта развития ЕСГ в Северо-Западном регионе России.
Новые газотранспортные мощности позволят, в том числе, обеспечить подачу газа в газопровод «Северный поток — 2» через Балтийское море, поясняет компания. По данному проекту получено разрешение федеральных органов Германии на укладку и эксплуатацию газопровода в территориальных водах этой страны. Продолжается работа, связанная с получением национальных разрешений Дании, Швеции и Финляндии и России.
При этом компания наращивает мощности для добычи газа на Ямале. На Бованенковском месторождении — главном для нового Ямальского центра газодобычи — в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию третий газовый промысел. Это позволит в дальнейшем довести добычу на Бованенково до проектного уровня — 115 млрд кубометров газа в год.
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