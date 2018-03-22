«Русгидро» направит в 2018 году на строительство Зарамагской ГЭС-1 13,6 млрд рублей 

Rambler News Service: последние новости

ФАС одобрила ходатайство Alliance Rostec Auto о покупке более 75% «АвтоВАЗа»

«Газпром» завершит строительство газопровода «Ухта — Торжок — 2» в 2018 году

Чистый долг «Лукойла» сократился в 2017 году на 35% — до 285,97 млрд рублей