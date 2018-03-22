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«Русгидро» направит в 2018 году на строительство Зарамагской ГЭС-1 13,6 млрд рублей
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«Русгидро» направит в 2018 году на строительство Зарамагской ГЭС-1 13,6 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
«Объем инвестиций в строительство ГЭС в 2017 году составил 6,4 млрд рублей, а в 2018 году увеличится до 13,6 млрд рублей», — отмечает «Русгидро».
После ввода Зарамагской ГЭС-1 в эксплуатацию ее выработка за год превысит 800 млн кВт⋅ч, что повысит энергообеспеченность Северной Осетии с 30% до 80%. Новая станция станет крупнейшим налогоплательщиком в Северной Осетии: налоговые поступления составят порядка 1,5 млрд рублей в год. В 2017 году предприятия «Русгидро» направили в бюджет региона более 420 млн рублей налогов.
Пуск Зарамагской ГЭС-1 намечен на конец 2018 года.
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