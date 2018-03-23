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ЮниКредит Банк предлагает вклад «Второй» в долларах
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ЮниКредит Банк предлагает вклад «Второй» в долларах 

Банки.ру 28 минут назад
ЮниКредит Банк ввел депозит «Второй» в долларах.
Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей. Срок — 91, 181, 270, 368 и 735 дней. Процентные ставки составят 1,75—2,2% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.
«Оформить депозит могут физические лица, не имевшие/не имеющие срочный вклад в банке в 2016—2017 годах и на дату обращения в банк с заявлением на размещение денежных средств во вклад «Второй», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
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Кроме того, повышены ставки по депозитам в долларах. «Первоклассный» (от 500 долларов, от 368 до 550 дней) открывается под 1% (вместо 0,75%), а «Универсальный» (от 300 долларов, от 91 до 1 101 дня) — под 0,65% годовых (вместо 0,4%).
«Для жизни» (от 1,5 тыс. долларов на 368, 735, 1 101 и 1 800 дней) можно оформить под 2,25—3,25% (прежде — под 2—3%), а PRIME (от 20 тыс. долларов, от 181 до 269 дней, на 270, 368 дней) — под 1—1,5% годовых (вместо 0,75—1,15%).
Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Первоклассный» и «Универсальный».
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