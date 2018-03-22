ПИР Банк ввел вклад «Любимый клиент»

Оформить вклад можно в рублях на 91, 181, 271 и 367 дней. Доходность составит 7—7,7% годовых.

Минимальная сумма — 200 тыс. рублей. Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация не предусмотрены.

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты.

Нелли Кучихина. «При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт Банки.ру

Кроме того, окончен прием средств во вклад «Классический».

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