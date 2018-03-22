ПИР Банк ввел вклад «Любимый клиент» 

ПИР Банк предлагает открыть депозит «Любимый клиент».
Оформить вклад можно в рублях на 91, 181, 271 и 367 дней. Доходность составит 7—7,7% годовых.
Минимальная сумма — 200 тыс. рублей. Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация не предусмотрены.
Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.
Кроме того, окончен прием средств во вклад «Классический».
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