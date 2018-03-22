Инвесторы из Британии и США проявили интерес к российским евробондам

Минфин завершил расчеты (закрыл сделки) по новому выпуску облигаций внешних займов Российской Федерации с погашением через 11 лет ("Россия-2029") и дополнительному выпуску облигаций с погашением через 29 лет ("Россия-2047") в объеме 1,5 и 2,5 млрд долларов США соответственно. Об этом говорится в сообщении ведомства. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, несмотря на неблагоприятный внешнеполитический фон, инвесторы из различных регионов мира продемонстрировали значительный интерес к новым российским долговым инструментам. Совокупный объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций превысил 7 млрд долларов. Но по результатам анализа книги заявок было решено ограничить объем размещения на уровне 4 млрд долларов. В размещении приняли участие около 170 инвесторов. «Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%. Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании», — отмечается в сообщении. Больше всего — 67% — еврооблигаций приобрели фонды и управляющие компании, 23% — банки, 10% — страховые компании и прочие инвесторы. Ставка купонного дохода по облигациям «Россия-29» составляет 4,375% годовых, по выпуску «Россия-47» — 5,250% годовых.