Жители региона должны банкам 249 млрд рублей 

По объему кредитной массы регион занимает третье место в ПФО, после Башкортостана (323,7 млрд рублей) и Татарстана (309,5 млрд руб). Наименьший объем кредитов оформили жители Республики Марий Эл — 44, 3 млрд рублей.
Самый высокий уровень просрочки в Самарской области зафиксирован в секторе потребительского кредитования — 20, 4% от общего объема. Далее следует сегмент кредитных карт — 19,6% и автокредиты — 7,4%. Самыми благонадежными являются ипотечные заемщики — 3,1%.
"Самарская область по итогам года заняла четвертое место в стране по темпам роста портфеля потребкредитования. В 2018 году динамика будет продолжена, ведь Банк России с 1 мая изменит шкалу повышенных коэффициентов риска по потребительским кредитам — это означает, что ставки для клиентов с хорошей кредитной историей снизятся. Что касается просроченной задолженности, то в Самарской области она увеличилась только в сегменте кредитных карт", — рассказала генеральный директор ГК «Грин финанс» Наталья Абдулаева.
Для подготовки материала использовались данные Росстата, собранные за 4 квартала 2017 года, и сведения НБКИ за разные периоды прошлого года.