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Мэрия Москвы отложила на месяц аукцион по продаже пакета гостиничного оператора «Интурист»
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Мэрия Москвы отложила на месяц аукцион по продаже пакета гостиничного оператора «Интурист» 

Rambler News Service 1 час назад
Власти Москвы перенесли дату проведения аукциона по продаже блокпакета акций (25,036%) гостиничного оператора «Интурист» на 25 апреля 2018 года, указано в материалах инвестиционного портала Москвы. Торги должны были состояться 21 марта.
«Окончание приема заявок на участие в продаже — 17.04.2018 в 15.00. Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) — 25.04.2018 в 10.00», — отмечается в материалах.
Продажа имущества посредством публичного предложения предусматривает последовательное снижение начальной стоимости до цены отсечения, но не ниже 50% от стартовой цены лота.
12 февраля [стало известно] (https://rns.online/consumer-market/Meriya-Moskvi-snizila-startovuyu-tsenu-za-gostinichnogo-operatora-Inturist-pochti-v-15-raza—2018-02-12/), что столичные власти в очередной раз выставили этот лот на продажу. При этом стартовая цена была снижена почти в 1,5 раза — до 990 млн рублей, следует из сообщения столичного департамента по конкурентной политике.
В августе 2016 года RNS сообщало, что правительство Москвы не получило ни одной заявки в рамках аукциона по продаже блокпакета «Интуриста». Начальная цена акций составляла 1,4 млрд руб.
Блокпакет оператора выставлялся на торги осенью 2012 года за 2,6 млрд руб., однако тогда ни одной заявки подано не было. Аналогичная ситуация сложилась в октябре 2015 года, когда потенциальные инвесторы аукцион также проигнорировали, в том числе основной акционер — АФК «Система» Владимира Евтушенкова.
Основные гостиничные активы ВАО «Интурист» — гостиница «Космос» в Москве (51,49%), Savoy Westend Hotel 5* (Чехия), Principe forte dei marmi 5* (Италия) и др.
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