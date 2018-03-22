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Костромская область почти на 250 млн рублей увеличила профицит бюджета
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Костромская область почти на 250 млн рублей увеличила профицит бюджета 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Увеличение собственных доходов позволяет Костромской области выполнять соглашение с Министерством финансов по сокращению долговой нагрузки на бюджет. Сегодня депутаты Думы региона внесли изменения в бюджет. В результате, профицит областного бюджета вырос почти на четверть миллиарда рублей, увеличены доходы и расходы.
Налоговые и неналоговые поступления в бюджет Костромской области за январь-февраль выросли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 11,4%. Так, поступления от налога на прибыль организаций выросли на 242,9 млн рублей, налога на доходы физических лиц — на 150,8 млн рублей. «Отрадно то, что у нас продолжается рост доходов. Несмотря на то, что первый квартал всегда тяжелый, мы на 11 процентов подросли. Результат налицо то, что мы за счет своих ресурсов увеличиваем налоговые и неналоговые доходы. Задача наша в этом направлении продолжать работать», — отметил председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин. В результате увеличения доходной части, на 245,8 млн рублей вырос профицит областного бюджета. Что позволяет выполнять условия соглашения с Министерством финансов по системному снижению долговой нагрузки региональной казны.
В целом доходы областной казны внесенными поправками увеличены на 915,2 млн рублей. Почти 450 млн рублей из них — средства безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 76 млн рублей — направят на ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, на ремонт моста через Волгу регион получит 209,9 млн рублей, 115 млн рублей — на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года. Кроме того, предусмотрены безвозмездные поступления в размере 50,2 млн рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. В ходе заседания депутаты проголосовали за изменения в структуре расходов областного бюджета. Так, дополнительные средства направлены на культуру (4,5 млн рублей), здравоохранение (49,6 млн рублей), жилищно-коммунальное хозяйство (22,5 млн рублей). Увеличены суммы, предусмотренные на поддержку инвестиционной деятельности, помощь предприятиям АПК. Кроме того, на 13,8 млн рублей выросли расходы на государственную программу социального развития сельских территорий.
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