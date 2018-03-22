АКИБАНК вошел в топ-100 надежных российских банков 

АКИБАНК подтвердил свои лидерские позиции и вошел сотню самых надежных российских банков по версии Forbes. При составлении рейтинга аналитики издания учли размеры активов кредитных организаций, достаточность капитала и нормативы мгновенной ликвидности. Как отмечает издание, наличие банка на высоком месте в рейтинге надежности Forbes подтверждает, что на него можно опираться при принятии решений о вложениях.
ПАО «АКИБАНК» осуществляет свою деятельность с 1993 года. Уставной капитал — 3,5 млрд рублей. Входит в число 200 крупнейших кредитных организаций России. Банк имеет 5 филиалов, 36 офисов в 5 регионах России — сеть представлена в Республике Татарстан, а также Москве, Уфе, Оренбурге и Воронеже. Нетто-активы банка составляют 25 млрд рублей, капитал — 4,8 млрд рублей, кредитный портфель — 19 млрд рублей, обязательства перед населением — 13,5 млрд рублей. Сеть банкоматов и терминалов насчитывает 230 единиц, штат сотрудников — 712 специалистов.
Лицензия ЦБ РФ №2587. ПАО «АКИБАНК».