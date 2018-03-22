В Татарстане выросла потребительская активность — премьер-министр РТ

Рост потребительской активности отмечен по итогам 2017 года в Татарстане , сообщил глава правительства РТ Алексей Песошин 22 марта во время отчета о работе правительства РТ за 2017 год.

Оборот розничной торговли по итогам 2017 года составил 843,9 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом он вырос на 2,8%. По итогам 2017 года Татарстан занимает 7-е место среди субъектов РФ по объему валового регионального продукта. Третье место — по сельскому хозяйству, по промышленному производству и строительству — пятое место, по обороту розничной торговли — восьмое место.

По сравнению с 2016 годом валовой региональный продукт вырос на 2,8% и составил 2,1 трлн рублей.