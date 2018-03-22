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Список самых надежных банков
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Список самых надежных банков 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Forbes составил рейтинг самых надежных российских банков. Издание отмечает, что государственные банки продолжают наращивать свое влияние в банковском секторе. Кроме того, сократилось число частных игроков. «Парламентская газета» публикует первые 50 позиций рейтинга.
Росбанк Юникредит банк Райффайзенбанк Сбербанк Ситибанк Нордеа ВТБ Бэнк оф Чайна Интеза Газпромбанк Альфа-банк Россельхозбанк Российский капитал ВБРР ОТП Банк Зенит АБ Россия Московский кредитный банк Совкомбанк Росевробанк Челиндбанк Тинькофф Банк Аверс Банк Санкт-Петербург Кредит Европа банк Связь-Банк СДМ-Банк ХКФ Банк НБД-Банк Глобэкс Центр-инвест Московское ипотечное агентство Локо-Банк Еврофинанс Моснарбанк Абсолют банк ФК Открытие Промсвязьбанк Уралсиб Транскапиталбанк Запсибкомбанк Экспобанк Примсоцбанк Левобережный МТС-Банк Алмазэргиэнбанк Сургутнефтегазбанк Кредит Урал банк Челябинвестбанк Возрождение Национальный стандарт
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