Список самых надежных банков 

Forbes составил рейтинг самых надежных российских банков. Издание отмечает, что государственные банки продолжают наращивать свое влияние в банковском секторе. Кроме того, сократилось число частных игроков. «Парламентская газета» публикует первые 50 позиций рейтинга.
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