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Страховщиков разделят на компании с базовыми и универсальными лицензиями по примеру банков
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Страховщиков разделят на компании с базовыми и универсальными лицензиями по примеру банков 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Страховые компании по примеру банков будут разделены на компании с базовой и универсальной лицензией, причем первым не придется повышать размер своего капитала. Такая договоренность была достигнута при обсуждении поправок к законопроекту о повышении требований к уставному капиталу страховщиков со 120 млн рублей до 300 млн рублей, сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на конференции по страхованию.
"К законопроекту о «входном билете» было много замечаний, критики со стороны страхового рынка. Многие критиковали, но в ходе дискуссии договорились, что для страхового рынка будет такое же регулирование, как для банков. То есть будут страховые компании с базовой лицензией, у которых размер капитала будет меньше, чем для тех компаний, которые оказывают универсальные услуги. Да, для этих компаний будут определенные ограничения по видам деятельности, но они остаются на рынке и не надо им «заморачиваться» в этих непростых экономических условиях над вопросом увеличения размера капитала", — сказал он.
Этот закон планируется принять в апреле, добавил Аксаков.
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