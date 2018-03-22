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ФАС одобрила ходатайство Alliance Rostec Auto о покупке более 75% «АвтоВАЗа»
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ФАС одобрила ходатайство Alliance Rostec Auto о покупке более 75% «АвтоВАЗа» 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Прайм
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство Alliance Rostec Auto о покупке более 75% «АвтоВАЗа», говорится в сообщении ведомства.
«В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ФАС России рассмотрела ходатайство компании «Альянс Ростех Авто Б. В.» (Alliance Rostec Auto B. V.) о приобретении более 75% голосующих акций зарегистрированного на территории Российской Федерации публичного акционерного общества «АвтоВАЗ», поданное 02.03.2018 в соответствии со статьей 28 Закона о защите конкуренции, и установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции», — говорится в сообщении ведомства.
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 Ещё 2 источника 
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