Налоговые льготы позволили Татарстану в 2017 году привлечь 40 млрд рублей инвестиций

КАЗАНЬ , 22 марта. / ТАСС /. Предприятиям, которые реализуют инвестиционные проекты в Татарстане , в 2017 году предоставили налоговых льгот на сумму 2,3 млрд рублей, что позволило привлечь 40 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил в четверг на заседании Госсовета республики премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"По предварительной оценке на 1 января 2018 предприятиям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан, предоставлено налоговых льгот на общую сумму порядка 13 млрд рублей (в том числе в 2017 году — 2,3 млрд рублей). В рамках реализации указанных проектов привлечено инвестиций в размере 640 млрд рублей (в том числе в 2017 году — 40 млрд рублей)", — сказал он.

В Татарстане инвесторам, реализующим проекты, предусмотрено снижение ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет республики, до 13,5% и снижение налоговой ставки на имущество до 0,1%, вновь созданное или приобретенное организацией для реализации проекта.

Эти льготы предоставляются на срок окупаемости проектов, но не могут превышать семи лет.