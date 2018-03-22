Инвесторы из Великобритании купили большую часть суверенных еврооблигаций РФ

Несмотря на охлаждение отношений между Россией Англией , британские инвесторы остаются основными покупателями российских евробондов.

Минфин заявил о закрытии сделки по размещению выпуска суверенных еврооблигаций с погашением через 11 лет «Россия-2029» объемом 1,5 млрд долларов и дополнительному выпуску еврооблигаций с погашением через 29 лет «Россия-2047» объемом 2,5 млрд долларов. В сообщении ведомства также говорится о результатах обмена полученных от размещения средств на еврооблигации с погашением в 2030 году («Россия-2030»). Напомним, сделка по обмену началась 7 марта 2018 года.

Несмотря на неблагоприятный внешнеполитический фон, инвесторы из различных регионов мира продемонстрировали значительный интерес к новым российским долговым инструментам, заявлял министр финансов Антон Силуанов . Совокупный объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций превысил 7 млрд долларов. Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%. Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании.

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По результатам обмена Минфином получены облигации выпуска «Россия-2030» совокупной номинальной стоимостью 5,8 млрд долларов, что составило 39,6% номинального объема облигаций этого выпуска в обращении. Обязательства Российской Федерации по полученным облигациям «Россия-2030» признаны исполненными. Номинальный объем обязательств по оставшимся в обращении облигациям «Россия-2030» составил 4,2 млрд долларов. Таким образом, данный выпуск перестал быть крупнейшим российским суверенным выпуском в обращении. Его место занял выпуск облигаций «Россия-2047» с номинальным объемом в обращении 7 млрд долларов.

Как пояснили на официальном сайте Минфин, проведение обмена способствовало формированию более сбалансированной структуры держателей суверенного долга РФ и повышению ликвидности рынка обращающихся суверенных еврооблигаций. В результате обмена объем выплат по внешнему госдолгу в 2018—2020 годах сократится на 1,35 млрд долларов.

На осуществление выкупа облигаций «Россия-2030» была направлена большая часть средств (3,2 млрд долларов), привлеченных от размещения облигаций «Россия-2029» и «Россия-2047». Остальные средства, полученные в результате размещения этих выпусков (0,8 млрд долларов) зачислены в федеральный бюджет. Доходность к погашению выпуска «Россия-2029» составила 4,63% и «Россия-2047» — 5,25% годовых соответственно.

По результатам размещения сложилась следующая структура инвесторов: фонды и управляющие компании приобрели 67%, банки — 23%, страховые компании и прочие инвесторы — 10%.